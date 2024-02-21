الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يقرر رحيل توماس توخيل نهاية الموسم

توماس توخيل
توماس توخيل

أعلن نادي بايرن ميونخ رسميًا اليوم الأربعاء، رحيل توماس توخيل عن تدريب الفريق نهاية الموسم الجاري بالتراضي بين الطرفين.

وقال بيان النادي: "قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء التعاون، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2025، في 30 يونيو 2024، هذه نتيجة محادثة ودية بين الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن وتوماس توشيل".

وعلق توخيل: لقد اتفقنا على أننا سننهي تعاوننا بعد هذا الموسم. حتى ذلك الحين، سأستمر بالطبع في تقديم كل شيء مع فريقي التدريبي لتحقيق أقصى قدر من النجاح.

وكان فريق بايرن ميونخ قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام لاتسيو بهدف نظيف، سجله تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الأوليمبيكو"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024

وأصبح مستقبل توخيل مهدد بعد الخسارة من لاتسيو ثم الخسارة بعدها بأيام من بوخوم في الدوري الألماني وابتعاده عن صدارة الدوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بعض التقارير الصحفية، إلى أن توماس توخيل عرض خدماته على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق الكتالوني؛ نظرًا للفترة الصعبة التي يمر بها مع بايرن ميونخ، لمطالعة التفاصيل من هنا.

وحسب التقارير الصحفية، فإن توخيل يريد استغلال تصريحات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، التي أدلى بها سابقًا وأبدى خلالها إعجابه بطريقة المدرسة الألمانية.

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