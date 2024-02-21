كشف تفاصيل جديدة حول صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد

كشف الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، عن تفاصيل جديدة في عملية انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وكانت شبكة “بي بي سي” البريطانية، أكدت أمس توصل الريال لاتفاق لضم مبابي مقابل 5 سنوات في صفقة انتقال حر في صيف 2024.

وقال "رومانو" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إن “كيليان مبابي يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد اعتبارًا من 1 يوليو”.

وأضاف أنه “لا يوجد أي مفاوضات بين كيليان مبابي وفريق آخر، تركيزه الحالي هو إنهاء عملية انتقاله إلى ريال مدريد فقط”.

وأكمل “حقوق الصور، ورسوم التوقيع ستكون ضخمة، بينما سيتقاضى راتب يتماشى مع نجوم الملكي مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام”.

وأتم “باريس سان جيرمان سيعلن رحيله رسميًا عندما يوقع العقد مع ريال مدريد”.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بدأ في التخطيط لمرحلة ما بعد رحيل مبابي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن رحيل كيليان مبابي سيوفر مبلغًا طائلًا يبلغ قيمته 200 مليون يورو؛ بسبب راتبه والمكافآت التي كان يحصل عليها.

وبناءً عليه، فإن هذه الميزانية من شأنها تمويل عدد من الصفقات المميزة، لتدعيم صفوف الفريق في الجبهة الهجومية في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن باريس سان جيرمان يستهدف عددا من اللاعبين في الصيف المقبل، مثل: رفائيل لياو "ميلان"، فيكتور أوسيمين "نابولي" وكذلك ماركوس راشفورد "مانشستر يونايتد"، مُرشحين على طاولة النادي لتعويض رحيل كيليان مبابي.