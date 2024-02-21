الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كشف تفاصيل جديدة حول صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد

مبابي
مبابي

كشف الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، عن تفاصيل جديدة في عملية انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وكانت شبكة “بي بي سي” البريطانية، أكدت أمس توصل الريال لاتفاق لضم مبابي مقابل 5 سنوات في صفقة انتقال حر في صيف 2024.

وقال "رومانو" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إن “كيليان مبابي يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد اعتبارًا من 1 يوليو”.

وأضاف أنه “لا يوجد أي مفاوضات بين كيليان مبابي وفريق آخر، تركيزه الحالي هو إنهاء عملية انتقاله إلى ريال مدريد فقط”.

وأكمل “حقوق الصور، ورسوم التوقيع ستكون ضخمة، بينما سيتقاضى راتب يتماشى مع نجوم الملكي مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام”.

وأتم “باريس سان جيرمان سيعلن رحيله رسميًا عندما يوقع العقد مع ريال مدريد”.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بدأ في التخطيط لمرحلة ما بعد رحيل مبابي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن رحيل كيليان مبابي سيوفر مبلغًا طائلًا يبلغ قيمته 200 مليون يورو؛ بسبب راتبه والمكافآت التي كان يحصل عليها.

وبناءً عليه، فإن هذه الميزانية من شأنها تمويل عدد من الصفقات المميزة، لتدعيم صفوف الفريق في الجبهة الهجومية في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن باريس سان جيرمان يستهدف عددا من اللاعبين في الصيف المقبل، مثل: رفائيل لياو "ميلان"، فيكتور أوسيمين "نابولي" وكذلك ماركوس راشفورد "مانشستر يونايتد"، مُرشحين على طاولة النادي لتعويض رحيل كيليان مبابي.

 

 

 

كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان سان جيرمان ريال مدريد

مواد متعلقة

ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم كيليان مبابى حتى 2029

تقارير فرنسية وإسبانية تنفى توقيع مبابي على عقود ريال مدريد

الأكثر قراءة

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

سعر الأرز البلدى الفاخر بمعارض أهلًا رمضان 2024

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ138 للعدوان.. عشرات الشهداء والاحتلال يمنع إسعاف المصابين بغزة

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها: شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 4 من جنوده في معارك شمال غزة