الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم كيليان مبابى حتى 2029

مبابي
مبابي

توصل نادي ريال مدريد الإسباني، لاتفاق لضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال مجانية، بعقد يمتد لـ5 سنوات، حسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأشارت الشبكة البريطانية في تقرير، إلى أن اللاعب سيتقاضى راتب 15 مليون يورو سنويًا، و150 مليون يورو مكافأة توقيع تدفع على مدار 5 أعوام، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة حينما تستحيل مواجهة الفريقين خلال الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يُحدد بدلاء كيليان مبابى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بدأ في التخطيط لمرحلة ما بعد رحيل مبابي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن رحيل كيليان مبابي سيوفر مبلغًا طائلًا يبلغ قيمته 200 مليون يورو؛ بسبب راتبه والمكافآت التي كان يحصل عليها.

وبناءً عليه، فإن هذه الميزانية من شأنها تمويل عدد من الصفقات المميزة، لتدعيم صفوف الفريق في الجبهة الهجومية في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن باريس سان جيرمان يستهدف عددا من اللاعبين في الصيف المقبل، مثل: رفائيل لياو "ميلان"، فيكتور أوسيمين "نابولي" وكذلك ماركوس راشفورد "مانشستر يونايتد"، مُرشحين على طاولة النادي لتعويض رحيل كيليان مبابي.

ريال مدريد كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي

مواد متعلقة

ماذا قدم عبدالله السعيد فى الظهور الأول مع الزمالك؟

مؤتمر جوزيه: هذا سبب تغير محمد شحاتة.. والفريق مطالب بخلق فرص أكبر

رسميًا.. كوت ديفوار تعيين المدرب المعجزة بشكل دائم

فى اختبار جوزيه الأول.. الزمالك يتعادل مع الإسماعيلى سلبيًا فى دورى نايل

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

بيان رسمى من ميسى للرد على تهربه من بطولة الصين الودية

بايرن ميونخ يدخل صراع الحصول على خدمات تشابي ألونسو

الشوط الأول.. "الفار" يفرض التعادل الإيجابي على ريال مدريد وفاليكانو

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالي في بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟