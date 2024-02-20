ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم كيليان مبابى حتى 2029

توصل نادي ريال مدريد الإسباني، لاتفاق لضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال مجانية، بعقد يمتد لـ5 سنوات، حسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأشارت الشبكة البريطانية في تقرير، إلى أن اللاعب سيتقاضى راتب 15 مليون يورو سنويًا، و150 مليون يورو مكافأة توقيع تدفع على مدار 5 أعوام، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة حينما تستحيل مواجهة الفريقين خلال الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يُحدد بدلاء كيليان مبابى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بدأ في التخطيط لمرحلة ما بعد رحيل مبابي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن رحيل كيليان مبابي سيوفر مبلغًا طائلًا يبلغ قيمته 200 مليون يورو؛ بسبب راتبه والمكافآت التي كان يحصل عليها.

وبناءً عليه، فإن هذه الميزانية من شأنها تمويل عدد من الصفقات المميزة، لتدعيم صفوف الفريق في الجبهة الهجومية في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن باريس سان جيرمان يستهدف عددا من اللاعبين في الصيف المقبل، مثل: رفائيل لياو "ميلان"، فيكتور أوسيمين "نابولي" وكذلك ماركوس راشفورد "مانشستر يونايتد"، مُرشحين على طاولة النادي لتعويض رحيل كيليان مبابي.