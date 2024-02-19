الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير فرنسية وإسبانية تنفى توقيع مبابي على عقود ريال مدريد

كيليان مبابي
كيليان مبابي

ما تزال القصة مستمرة بشأن مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، ليختار اللعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

تقارير فرنسية وإسبانية تنفي توقيع مبابي على عقود ريال مدريد

ولكن صحيفة ”ماركا” الإسبانية، أكدت في تقرير لها، صباح اليوم الاثنين، أن كيليان مبابي وقع عقدا مع ريال مدريد يمتد لـ5 سنوات مقبلة، ونشرت تفاصيل دقيقة عن العقد، مُشيرة إلى أن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي ووقعا عقود الصفقة قبل نحو أسبوعين. لمطالعة كافة التفاصيل من هنا.

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كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

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لتخرج بعدها بعض التقارير الصحفية الواردة من فرنسا وإسبانيا، تنفي توقيع كيليان مبابي على عقود الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وأكد الصحفي "عبد الله بولما"، الذي يعمل في صحيفة "سبورت" الفرنسية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن مبابي لم يوقع على أي عقود مع ريال مدريد حتى الآن.

وهو الأمر ذاته الذي أكده أيضًا الصحفي "خورخي بيكون"، الذي يعمل في شبكة "Relevo" الإسبانية، قائلًا: "معلوماتي أن مبابي لم يوقع بعد".

وتابع: "لا توجد مشكلة؛ لأن هناك اتفاقًا شفهيًا بين الطرفين، ومبابي وافق على الانضمام إلى ريال مدريد، ولكنه يحتاج لإنهاء جميع أزماته مع باريس سان جيرمان أولًا قبل إتمام الصفقة".

وكان كيليان مبابي قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا من موناكو، مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

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