بعد قرار رحيله.. سان جيرمان يُحدد بدلاء كيليان مبابى فى الصيف

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التحرك لإيجاد بدائل لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، ليختار اللعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

باريس سان جيرمان يُحدد بدلاء كيليان مبابي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بدأ في التخطيط لمرحلة ما بعد رحيل مبابي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن رحيل كيليان مبابي سيوفر مبلغًا طائلًا يبلغ قيمته 200 مليون يورو؛ بسبب راتبه والمكافآت التي كان يحصل عليها.

وبناءً عليه، فإن هذه الميزانية من شأنها تمويل عدد من الصفقات المميزة، لتدعيم صفوف الفريق في الجبهة الهجومية في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن باريس سان جيرمان يستهدف عدد من اللاعبين في الصيف المقبل، مثل: رفائيل لياو "ميلان"، فيكتور أوسيمين "نابولي" وكذلك ماركوس راشفورد "مانشستر يونايتد"، مُرشحين على طاولة النادي لتعويض رحيل كيليان مبابي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة رين، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد رين في الدوري الفرنسي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة.