الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

يزن النعيمات
يزن النعيمات

قال الصحفي الرياضي الأردني ومراسل وكالة الأنباء الفرنسية "محمود الفضلي"، إن نادي الأهلي القطري حصل على عرضين رئيسيين للتعاقد مع نجم المنتخب الأردني يزن النعيمات

وبحسب الفضلي، فإن لدى النادي القطري عرضين للنعيمات، الأول من نادي الشباب السعودي بـ 3 ملايين يورو والثاني من باير ليفركوزن الذي يتصدر الدوري الألماني حاليًا مقابل 5 ملايين يورو. 

وأشار الفضلي إلى أن الأهلي القطري جدد عقد نعيمات مؤخرًا لينتهي في موسم 2025/2026، وبالتالي لن يكون انتقاله بالمجان.

وكان "الدستور" نشر أمس السبت أن المهاجم الأردني يزن النعيمات، أحد هدافي بطولة كأس آسيا الماضية، معروض بقوة على نادي الأهلي لضمه الصيف المقبل.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن إدارة الإسكاوتنج بالنادي برئاسة هاني رمزي رشحت المهاجم يزن النعيمات بعد متابعة أرقامه خلال الفترة الماضية، سواء مع منتخب بلاده أو مع فريقه الأهلي القطري تمهيدًا للتعاقد معه مع مطلع الموسم الجديد.

 

كولر يؤجل حسم صفقة يزن النعيمات بسبب "موديست" و"أبو علي"

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي طلب تأجيل البت في صفقة المهاجم الأردني يزن النعيمات لحين الحكم بشكل نهائي على الثنائي، الفلسطيني وسام أبوعلي والفرنسي أنتوني موديست خلال مشاركتهما مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن كولر يرغب في متابعة أكثر من مهاجم ينفذ فكره الفني خلال الموسم المقبل بعد اتفاقه على مشروع مع إدارة القلعة الحمراء ببناء فريق قوي والنزول بمعدل الأعمار.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويضرب الأهلي موعدا مع فريق ميدياما الغاني في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه منافسة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي في المجموعة الرابعة من البطولة الإفريقية مع منافسيه شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة 
ستكون قنوات بي إن سبورت القطرية المسئولة عن نقل مباراة الأهلي أمام ميدياما في دوري أبطال أفريقيا. وتُعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الحصرية لنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تخصص قناة بي إن سبورت 6 لبث المباراة مباشرة عبر الهواء.

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