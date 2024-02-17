السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. نكشف موقف الأهلى النهائى من ضم مهاجم منتخب الأردن خلال الصيف

يزن النعيمات
يزن النعيمات

دخل يزن النعيمات مهاجم الأهلي القطري ومنتخب الأردن دائرة حسابات نادي الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألق المهاجم وإحرازه 3 أهداف في كأس آسيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن إدارة الإسكاوتنج بالنادي برئاسة هاني رمزي رشحت المهاجم يزن النعيمات بعد متابعة أرقامه خلال الفترة الماضية سواء مع منتخب بلاده أو مع فريقه الأهلي القطري تمهيدًا للتعاقد معه مع مطلع الموسم الجديد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي طلب تأجيل البت في صفقة المهاجم الأردني يزن النعيمات لحين الحكم بشكل نهائي على الثنائي، الفلسطيني وسام أبوعلي والفرنسي أنتوني موديست خلال مشاركتهما مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن كولر يرغب في متابعة أكثر من مهاجم ينفذ فكره الفني خلال الموسم المقبل بعد اتفاقه على مشروع مع إدارة القلعة الحمراء ببناء فريق قوي والنزول بمعدل الأعمار.

كولر يرفض السفر إلى غانا بسبب المعسكرات الطويلة

في السياق ذاته كشف مصدر مسئول داخل الأهلي عن أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق استبعد فكرة السفر مباشرة من الجزائر عقب مباراة شباب بلوزداد المرتقبة الجمعة إلى غانا لخوض مباراة ميدياما الغاني يوم 23 من الشهر الحالي.

وأضاف المصدر أن كولر رفض فكرة التواجد في غانا لمدة أسبوع كامل، ومن ثم ستعود البعثة إلى القاهرة للمران عدة أيام قبل السفر مجددًا إلى غانا لخوض مباراة ميدياما الغاني.

وأوضح المصدر أن هناك ترتيبات خاصة بالسفر من القاهرة إلى غانا، ومن ثم فإن ما تردد بشأن السفر مباشرة من الجزائر إلى غانا دون العودة إلى القاهرة غير مطروح خاصة وأن كولر يرفض فكرة المعسكرات الطويلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية والمؤجل من ‏الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

التعادل رفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارته للمجموعة الرابعة، التي تضم معه فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني.

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