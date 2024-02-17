بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب خوض مباراة شباب بلوزداد

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم السبت، إلى القاهرة، بعد خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، في إطار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي، قد تعادل سلبيًا مع مضيفه شباب بلوزداد، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة للبطولة، والتي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب (5 يوليو) بالجزائر.

ويحتل الأهلي، صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، يليه شباب بلوزداد الجزائري، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني، صاحب المركز الثالث، بنفس الرصيد، في حين يحتل ميدياما الغاني، المركز الرابع، برصيد 4 نقاط.

ويستعد الأهلى لمواجهة مضيفه ميدياما الغانى، في السادسة مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويطمح الأهلي، لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، من أجل الاقتراب خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة.