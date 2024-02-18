"عودة الملك".. صحف بريطانيا تعلق على تألق محمد صلاح أمام برينتفورد

أشادت الصحف البريطانية، الصادرة صباح اليوم الأحد، بتألق نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، أمام برينتفورد في ليلة عودته من الإصابة.

وتعافى محمد صلاح من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار.

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام برينتفورد في الدقيقة 44، بديلًا لزميله ديوجو جوتا، الذي خرج من أرض الملعب محمولًا على نقالة، بعدما تعرّض لإصابة قوية.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا لـ محمد صلاح أمام برينتفورد، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، ليساهم في فوز ليفربول بنتيجة 4-1، في الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي.

صحف إنجلترا تُشيد بتألق محمد صلاح أمام برينتفورد

وكانت البداية مع صحيفة "صن" التي عنونت "عاد الملك"، مُضيفة: "محمد صلاح يتألق مع ليفربول في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة أمام برينتفورد".

وتابعت: "تمريرة محمد صلاح الحاسمة وهدفه ساهما في حسم المباراة لصالح ليفربول، وأبقى الفريق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي".

صحيفة "صن"

واتفقت صحيفة "تليجراف" مع نظيرتها السابقة، إذ عنونت "لقد عاد الرجل الرئيسي"، مُضيفة: "قليلون يمكنهم إسكات الجماهير ويخيفون المنافس دون لمس الكرة، وهذا ما فعله محمد صلاح أمام برينتفورد".

وواصلت الصحيفة المديح، قائلة: "محمد صلاح من نوعية اللاعبين الذين يحسمون المباريات بمجرد تواجدهم في أرض الملعب، لقد ذكّر الجميع لماذا لا يزال أهم شخصية في فريق يورجن كلوب".

صحيفة "تليجراف"

فيما خرجت صحيفة "إندبندنت" بعنوان "محمد صلاح أثبت جدية ليفربول في مطاردة لقب الدوري الإنجليزي"، مُضيفة: "محمد صلاح تألق في أول ظهور له بعد تعافيه من الإصابة، وساهم في مواصلة تصدر ليفربول لترتيب البريميرليج".

وتابعت الصحيفة: "الليلة كانت مثالية، حتى إصابة ديوجو جوتا، ولكن تألق محمد صلاح بتسجيل هدفًا وصناعة آخر أثلج صدور جماهير ليفربول".

صحيفة "إندبندنت"

أما صحيفة "الجادريان" فقد عنونت "محمد صلاح يسجل في العودة على برينتفورد"، مُضيفة: "محمد صلاح شارك كبديل طارئ بعد إصابة ديوجو جوتا، ولكن فوز مشاركته قدم التمريرة الحاسمة لأليكسيس ماك أليستر، ثم سجل الهدف الثالث لليفربول".

وتابعت الصحيفة: "عودة محمد صلاح دائمًا تأتي في الوقت المناسب وتصنع الفارق، لقد أثبت أنه مزعج لخصومه وهذا ما ظهر أمام برينتفورد".

صحيفة "الجادريان"

ولم تختلف صحيفة "ديلي ميل" عن البقية، إذ عنونت "محمد صلاح ملك البريميرليج"، مُضيفة: "محمد صلاح ينضم إلى قائمة اللاعبين المميزين بعد تحقيقه أرقام قياسية جديدة".

وتابعت الصحيفة: "محمد صلاح قدّم عرضًا مذهلًا أمام برينتفورد، ليساهم في فوز ليفربول برباعية، ومواصلة تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي".

أرقام قياسية بالجملة حققها محمد صلاح بعد التسجيل أمام برينتفورد

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية، بعدما سجل 15 هدفًا أو أكثر للموسم السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبفارق هدف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في صراع ترتيب هدافي البريميرليج.

كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2017، بواقع 219 هدفًا، كذلك أكثر لاعب يسهم في أهداف الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بـ 24 هدفًا، حيث سجل 15 وصنع 9.

ليس هذا فحسب، بل أيضًا سجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي، فقط واين روني "36"، تييري هنري "32" وآلان شيرر "31" فعلوا ذلك مرات أكثر في تاريخ المسابقة.