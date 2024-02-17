أرقام قياسية بالجملة حققها محمد صلاح بعد التسجيل أمام برينتفورد
حقق محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول، أرقامًا قياسية جديدة بعدما سجل وصنع في فوز فريقه على نظيره برينتفورد برباعية في الدوري الإنجليزي.
وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف أحرزه داروين نونيز في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق أليكسيس ماك اليستير، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح، الذي كلل مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يسجل إيفان توني هدف حفظ ماء الوجه لفريق برينتفورد في الدقيقة 75، ثم أضاف كودي جاكبو الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 86.
وكانت هذه هي المشاركة الأولى لصلاح منذ إصابته في بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، حيث تمكن من إحراز العديد من الأرقام والحقائق القياسية بعد مساهمته في هدفين اليوم.
- أصبح الهدف الذي سجله صلاح هو الخامس عشر له في الدوري هذا الموسم، وبفارق هدف عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي في صراع ترتيب هدافي البريميرليج.
- صلاح أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2017، بواقع 219 هدفًا.
- سجل محمد صلاح هدف وصنع آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط واين روني "36"، تييري هنري "32" وآلان شيرر "31" فعلوا ذلك مرات أكثر في تاريخ المسابقة.
- أصبح صلاح أكثر لاعب يسهم في أهداف الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بـ 24 هدفًا، حيث سجل 15 وصنع 9.
- سجل صلاح 15 هدفًا أو أكثر للموسم السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي.