أرقام قياسية بالجملة حققها محمد صلاح بعد التسجيل أمام برينتفورد

حقق محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول، أرقامًا قياسية جديدة بعدما سجل وصنع في فوز فريقه على نظيره برينتفورد برباعية في الدوري الإنجليزي.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف أحرزه داروين نونيز في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق أليكسيس ماك اليستير، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح، الذي كلل مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يسجل إيفان توني هدف حفظ ماء الوجه لفريق برينتفورد في الدقيقة 75، ثم أضاف كودي جاكبو الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 86.

وكانت هذه هي المشاركة الأولى لصلاح منذ إصابته في بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، حيث تمكن من إحراز العديد من الأرقام والحقائق القياسية بعد مساهمته في هدفين اليوم.