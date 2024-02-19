كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وقع رسميًا لريال مدريد الإسباني، ليصبح لاعبا في صفوف الفريق الملكي، بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير، إلى أن كيليان مبابي وقع عقدا مع ريال مدريد يمتد لـ5 سنوات مقبلة، لافتة إلى أن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي ووقعا عقود الصفقة قبل نحو أسبوعين.

ولفت إلى أن النجم الفرنسي، كان قد التقى بناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي لإبلاغه بأنه سيغادر النادي في 30 يونيو، طالبا منه عدم تقديم أي عرض جديد له بشأن تجديد العقد، والسبب هو أن مبابي وقع بالفعل على العقد الذي سيلزمه بالانضمام إلى ريال مدريد لمدة خمسة مواسم.

وأوضح أنه على الرغم من الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في مايو 2022، إلّا أنه كانت هناك بعض نقاط الخلاف، خاصة في القسم المتعلق بحقوق الصور، مضيفة أن ريال مدريد قام بتخفيض تلك الشروط، تنفيذًا لتعليمات فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

ونوهت بأنه كان شرطًا أساسيًا لإتمام الصفقة ألا يؤدي راتب اللاعب إلى نسف جدول رواتب النادي الأبيض، الأمر الذي يمكن أن يولد أزمات في غرفة خلع ملابس الفريق مع لاعبين آخرين. ولهذا السبب أخبروا فايزة العماري، والدة اللاعب، ومحاميتها دلفين فيرهايدن، أن راتب كيليان السنوي يجب أن يتوافق مع معايير النادي.

وكشفت عن أن المهاجم الفرنسي سيكون الأعلى أجرا في الفريق ولكن براتب ليس بعيدًا جدًا عن اللاعبين الذين يحصلون على أكبر قدر من الدخل في الفريق، وهم توني كروس ولوكا مودريتش وديفيد آلابا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر قريبة من المفاوضات، أن مبابي سيحصل على راتب يتراوح ما بين 15 و20 مليون يورو صافيًا سنويًا بالإضافة إلى مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس التي سيستمر فيها العقد، على غرار العلاقة التعاقدية التي يقدمها ريال مدريد عادةً للاعبيه في الآونة الأخيرة.

وأشارت «ماركا» إلى أن الاتفاق الذي تم بين مبابي ومدريد في عام 2022، قد شهد الاتفاق على مكافأة انتقال قدرها 130 مليون يورو، والتي تم تخفيضها أيضًا بشكل طفيف. لذلك، لجميع الأسباب، وبمجرد توزيع مبلغ مكافأة النقل هذه، فإن أجر النجم الفرنسي لن يصل إلى 50 مليونًا صافيًا. وهو رقم يمثل نصف ما حصل عليه في باريس سان جيرمان هذا الموسم.

وأكدت "ماركا" أن مديرى أعمال مبابي قبلوا هذا التخفيض خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ لأنهم كانوا يدركون أنه بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق حلم المهاجم الفرنسي باللعب لريال مدريد، مضيفة في الوقت ذاته، أن مبابي كان مصممًا على إعطاء الأولوية للجانب الرياضي على حساب الراتب.