"كاف" يعاقب مالى والسنغال لسوء سلوك لاعبيهما فى أمم إفريقيا

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوبات على الاتحادين المالي والسنغالي بسبب سوء سلوك لاعبي منتخبي بلديهما خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وحسبما ذكر "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أن لجنة الانضباط أدانت الاتحاد المالي لكرة القدم، بسوء السلوك بعد التصرفات غير الرياضية للاعبي مالي تجاه حكم مباراتهم أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي لكأس الأمم الإفريقية.

ووفقًا للبيان، فإن لجنة الانضباط، أدانت هاماري تراوري لاعب منتخب مالي بارتكاب سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة، مضيفًا أنه تم إيقاف اللاعب لأربع مباريات، من بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ لمدة عام واحد، مع تغريم الاتحاد المالي 10000 دولار أمريكي.

وأشار «كاف» في بيانه، أنه تم اتهام الاتحاد الإيفواري لكرة القدم بسوء سلوك الفريق، وتغريمه بمبلغ 5000 دولار أمريكي.

ومن جانبه، فرضت لجنة الانضباط بـ«كاف»، عقوبات بحق كريبين دياتا، لاعب «أسود التيرانجا»، بعد أن تمت إدانته بتشويه سمعة الاتحاد الإفريقي بعد التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عقب المباراة التي جمعت الفريق أمام كوت ديفوار، في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

وقررت اللجنة إيقاف دياتا لأربع مباريات، من بينهما مباراتين مع إيقاف التنفيذ لمدة عام واحد، مع تغريمه 10000 دولار أمريكي.

كما تمت إدانة الاتحاد السنغالي، بسوء سلوك الفريق، حيث تم تغريمه 5000 دولار أمريكي.