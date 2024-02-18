خوان لابورتا يكشف موقف برشلونة من التعاقد مع كيليان مبابى

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، موقفه من التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مباب، مهاجم باريس سان جيرمان.

وكان بعض التقارير الصحفية، قد أشار إلى اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع مبابي، ودخول سباق التنافس مع غريمه ريال مدريد بشأن إتمام هذه الصفقة.

رد لابورتا على مطالبته بالتعاقد مع كيليان مبابي

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فيديو لـ خوان لابورتا مع مشجعي برشلونة، عقب مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وخلال الفيديو، ظهر مشجع يطالب لابورتا بالتوقيع مع كيليان مبابي، ليرد عليه قائلًا: "أنت لا تعرف شيئًا".

جدير بالذكر أن كيليان اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي اختار اللعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل، رغم أن اللاعب نفسه يرفض إعلان وجهته المقبلة حتى الآن.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نابولي الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ويأمل فريق برشلونة في تحقيق الانتصار ووضع قدم في الدور التالي من دوري الأبطال بشكل مبكر قبل خوض لقاء الإياب، خاصة وأن الفريق الكتالوني فشل في التأهل لدور ثمن النهائي من المسابقة في آخر عامين.

وعلى الصعيد المحلي، فقد تغلّب برشلونة على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.