الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد خوضه 100 مباراة.. رونالد أراوخو يكشف تفاصيل انضمامه إلى برشلونة

رونالد أراوخو
رونالد أراوخو

علّق رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، على خوضه المباراة رقم 100 مع البارسا في الدوري الإسباني.

 وخاض رونالد أراوخو مباراته رقم 100 مع برشلونة في الدوري الإسباني، عندما شارك أمام سيلتا فيجو، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا، وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2-1، سجلهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وشهدت المباراة، مشاركة رونالد أراوخو في شوط واحد، قبل أن يخرج بين الشوطين كإجراء احترازي.

رونالد أراوخو يكشف تفاصيل انضمامه إلى برشلونة

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات رونالد أراوخو، قائلًا: "سعيد للغاية بتواجدي هنا وبخوض هذه المباريات بقميص برشلونة، أحب هذا النادي حقًا".

وأضاف: "لقد تلقيت عدة عروض في الدوري الإسباني، ولكنني اخترت برشلونة".

وتابع: "في البداية كان برشلونة يريد ضمي إلى الفريق الرديف، ولكنني وافقت أيضًا، وقلت لهم إنه برشلونة".

وأفاد: "خيتافي كان يريد التعاقد معي، وكنت سأحصل على راتب كبير بالنسبة للاعب في عمر الـ18، ولكنني اخترت برشلونة بدون تردد". 

وواصل: "أخبرت كل مَنْ حولي أن يفعلوا كل شيء لكي أنضم لهم، وتحقق حلمي بارتداء القميص".

واختتم رونالد أراوخو تصريحاته، قائلًا: "آمل في تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق وزملائي وإسعاد الجماهير".

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نابولي الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ويأمل فريق برشلونة في تحقيق الانتصار ووضع قدمًا في الدور التالي من دوري الأبطال بشكل مبكر قبل خوض لقاء الإياب، خاصة وأن الفريق الكتالوني فشل في التأهل لدور ثمن النهائي من المسابقة في آخر عامين.

وعلى الصعيد المحلي، فقد تغلّب برشلونة على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.

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