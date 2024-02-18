مدرب البرتغال يقترح على برشلونة ضم أمادو أونانا من إيفرتون

وجه الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، نصيحة لنادي برشلونة لتدعيم صفوفه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويواصل نادي برشلونة بحثه عن صفقات مميزة، لتدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل معاناة النادي من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

مدرب البرتغال ينصح برشلونة بضم لاعب إيفرتون

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن روبرتو مارتينيز نصح إدارة برشلونة بالتعاقد مع البلجيكي أمادو أونانا، لاعب إيفرتون الإنجليزي، في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن روبرتو مارتينيز أشاد بقدرات أمادو أونانا وإمكانياته في أرض الملعب، عندما كان مديرًا فنيًا لمنتخب بلجيكا في وقت سابق.

وأكد مارتينيز لإدارة برشلونة، أن أونانا سيكون صفقة ناجحة في مركز وسط الملعب المدافع، وذلك في حال انضمامه إلى قلعة "كامب نو".

ويُعد أمادو أونانا، صاحب الـ22 عامًا، من أصول سنغالية، ولكنه اختار اللعب مع منتخب بلجيكا، وشارك معهم في بطولة دوري الأمم الأوروبية "يورو 2022".

وأشارت التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى أن قيمة أونانا الحالية مع إيفرتون تبلغ 50 مليون يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة لإدارة برشلونة، في ظل معاناتها من أزمة مالية، بجانب ضرورة مراعاة اللعب المالي النظيف.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نابولي الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وعلى الصعيد المحلي، فقد تغلّب برشلونة على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.