بثنائية ليفاندوفسكي.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو ويرتقي للمركز الثالث بالليجا

انتصر فريق برشلونة على مضيفه سيلتا فيجو في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإسباني، الليجا، بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

واستحوذ لاعبو برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط.

وحاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف مبكر لتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب، وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتسجيل، كما حاول فريق سيلتا فيجو تسجيل هدف التقدم في أكثر من محاولة.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم لفريق برشلونة في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول بصناعة من زميله لامين يامال.



وسدد لاعبو برشلونة كرتين على المرمى من أصل 7 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق سيلتا فيجو وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 70% مقابل 30% لصالح فريق سيلتا فيجو.

واستمر استحواذ فريق برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك تواصل الأداء الهجومي على نفس نسق الشوط الأول.

وسجل إياجو إسباس هدف التعادل لفريق سيلتا فيجو في الدقيقة 47 بصناعة من زميله أوسكار مينجويزا.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن أغلبها فشل في تهديد المرمى.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.