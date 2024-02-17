التشكيل.. تروسارد يقود هجوم أرسنال في مواجهة بيرنلي والنني بديلا

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أمام مضيفه بيرنلي، في الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب تورف موور، في إطار الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقود البلجيكي لياندرو تروسار، هجوم «جانرز»، في مباراة برينتفورد، إلى جانب كل من البرازيلي جابرييل مارتينللي، وبوكايو ساكا.

ويتواجد النجم المصري محمد النني، على مقاعد بدلاء أرسنال، في مواجهة اليوم.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 19 برصيد 13 نقطة.

تشكيل أرسنال في مواجهة بيرنلي

سيخوض أرسنال، مباراة بيرنلي، بتشكيل مكون من

الحارس: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت - جابرييل ميجاليس - ويليام ساليبا - جاكوب كيوور

الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز

الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي