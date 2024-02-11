الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يضرب وست هام بنصف "دستة أهداف" ويواصل صحوته في البريميرليج

أرسنال
أرسنال

واصل أرسنال صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحسم الديربي اللندني لمصلحته، بعدما حقق فوزا كاسحا 6 -0 على مضيفه وست هام يونايتد، الأحد، في المرحلة الـ24 للمسابقة.

وحسم خلال الشوط الأول الذي شهد تسجيله 4 أهداف، ليجبر جماهير وست هام على ترك الملعب مبكرًا، في مشهد غير معتاد من مشجعي الفريق.

وافتتح وليام ساليبا التسجيل لأرسنال في الدقيقة 32 قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، فيما أحرز جابرييل ماجاليس ولياندرو تروسارد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 44 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الترتيب.

وواصل أرسنال هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني، عقب تسجيل بوكايو ساكا وديكلان رايس الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 63 و65 على الترتيب.

وبذلك، ثأر أرسنال من خسارته أمام ويستهام في آخر مباراتين للفريقين بمختلف المسابقات.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة والـ16 في البطولة هذا الموسم، إلى 52 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف المسجلة خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي تلقى أقسى خسارة في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز الثامن.

ارسنال الدورى الانجليزى وست هام ساكا تروسارد ديكلان رايس

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