أحمد حجازى مهدد بالغياب عن اتحاد جدة أمام الرياض فى دورى روشن

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن المدافع المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، غاب عن تدريبات الفريق، الذي يستعد لخوض مواجهة أمام نظيره الرياض، في الدوري السعودي للمحترفين.

وسيستضيف الاتحاد، نظيره الرياض، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على أرضية ملعب عبدالله الفيصل، في الجولة في الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية، فإن أحمد حجازي، غاب عن التدريبات الجماعية للفريق التي أجريت أمس، مشيرا إلى أن اللاعب بات أقرب بشكل كبير للغياب عن مباراة الغد".

وكانت إدارة اتحاد جدة، قد قررت في وقت سابق، قيد أحمد حجازي، في قائمة الفريق المحلية، بعد أن غاب عن الفريق في الدور الأول لمسابقة الدوري السعودي.

ويطمح فريق اتحاد جدة، لتحقيق الفوز على الرياض، وذلك من أجل مواصلة النتائج الجيدة خلال الفترة الأخيرة في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة.

وكان «العميد» قد نجح في تحقيق الفوز على حساب الطائي، بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة الجولة التاسعة عشرة لمسابقة دوري روشن السعودي.