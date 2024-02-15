الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة أحمد حجازي.. اتحاد جدة يتعادل سلبيا مع نافباخور بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

اتحاد جدة
اتحاد جدة

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء اتحاد جدة السعودي مع مضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة بأكملها.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت بالملعب (المركزي) بمدينة كارشي الأوزبكي، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، خاصة من نجوم الاتحاد، الذين سنحت لهم أكثر من فرصة للتسجيل.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية إلى مباراة العودة، التي من المقرر أن تقام بمدينة جدة السعودية يوم الخميس المقبل.

وأصبح يتعين على الاتحاد الفوز بأي نتيجة على منافسه الأوزبكي في لقاء العودة، من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية في البطولة التي توج بها عامي 2004 و2005.

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