الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة يعود لسكة الانتصارات فى الدورى السعودى بثلاثية أمام الطائى

اتحاد جدة
اتحاد جدة

عاد فريق اتحاد جدة لسكة الانتصارات في الدوري السعودي لكرة القدم بالفوز على مضيفه الطائي 3/صفر،مساء الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 19.

تقدم اتحاد جدة بهدف مبكر سجله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بعد مرور ثماني دقائق.

وأضاف فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 87 اختتم البرازيلي رومارينيو ثلاثية الاتحاد في مرمى الطائي.

وقطع اتحاد جدة بهذا الفوز سلسلة ثلاث هزائم متتالية وتحرك خطوتين للأمام في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس.

أما فريق الطائي فقد تكبد خسارته الثانية عشرة والرابعة على التوالي في بطولة الدوري، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السادس عشر ليبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

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