الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد حجازي يقود اتحاد جدة للتأهل لقبل نهائى كأس خادم الحرمين

اتحاد جدة
اتحاد جدة

تأهل فريق اتحاد جدة للدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوز عريض على الفيصلي بنتيجة 4 / صفر مساء الأحد.

أنهى اتحاد جدة الشوط الأول متفوقا بهدف سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي نجولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 54 بتسديدة قوية في المقص الأيسر لمحمد الحساوي حارس مرمى الفيصلي.

وخطف المدافع المصري أحمد حجازي الأضواء من الجميع بتسجيله هدفين أولهما في الدقيقة 68، بتسديدة بعد متابعة لضربة رأس من زميله حسن كادش.

وسجل حجازي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 80 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها فيصل الغامدي.

وحافظ البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة على شباكه نظيفة بتصديه لأكثر من فرصة خطيرة،

وأكمل اتحاد جدة عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، سبقه كل من الخليج والهلال والنصر.

ومن المنتظر أن تقام قرعة لتحديد مواجهات الدور قبل النهائي.

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