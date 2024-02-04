أعلن مارسيلو جالاريدو، المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفيصلي في ربع نهائي كأس الملك السعودي.

ويبدأ أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني أساسيًا في تشكيل الاتحاد، بينما خرج قائد الفريق كريم بنزيما من قائمة الفريق لمواجهة الفيصلي.

تشكيل اتحاد جدة.. حجازي أساسيًا وبنزيما خارج القائمة أمام الفيصلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: تركي الجعدي، مدالله العليان، أحمد حجازي، حسن كادش

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي

خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، صالح العمري

ويواجه الاتحاد، نظيره الفيصلي، الأحد المقبل، في الخامسة والنصف مساء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض

وعاد حجازي، للانضمام إلى صفوف اتحاد جدة، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر، في كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار، بعد أن ودع الفريق المنافسات من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية.

وتم استبعاد حجازي من قائمة الاتحاد بداية الموسم لدى رابطة دوري المحترفين، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكنه عاد في شهر نوفمبر الماضي، حيث كان مسموحًا له المشاركة في البطولات الخارجية فقط.