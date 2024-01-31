موقف أحمد حجازى من المشاركة فى لقاء الفيصلى بكأس الملك

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف النجم المصري أحمد حجازي، من المشاركة مع فريقه اتحاد جدة، في مواجهة الفيصلي بكأس الملك.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن حجازي سيقود دفاع اتحاد جدة في مباراة الفيصلي، ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك الموسم الحالي، بعد قيده في كشوفات الفريق ضمن قائمة اللاعبين المحترفين الثمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر مشاركة حجازي في تدريبات فريق الاتحاد، غدا الخميس، بعد الراحة التي منحت للاعبي العميد من قبل المدرب جاياردو عقب العودة من المعسكر الخارجي الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية.

وسيواجه الاتحاد، نظيره الفيصلي، يوم الأحد المقبل، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض

وعاد حجازي، للانضمام إلى صفوف اتحاد جدة، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر، في كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار، بعد أن ودع الفريق المنافسات من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية.