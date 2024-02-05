الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: اتحاد جدة سيعود الصيف المقبل لضم صلاح مقابل عرض خيالي

صلاح
صلاح

قالت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية في تقرير لها، اليوم، إن اتحاد جدة السعودي سيعود للتفاوض حول ضم نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكان ليفربول رفض عرض ضخم بلغ 200 مليون يورو لضم صلاح في الصيف المقبل، حيث أكد إنه لا يوجد مساس بواحد من أعمدة الفريق.

أوضح تقرير “ذا أتلتيك”، أن مصادر قريبة من نادي الاتحاد أكدت على عدم استسلامهم للتعاقد مع محمد صلاح، وسيعودون الصيف المقبل بعرض خيالي يفوق الـ 200 مليون يورو وراتب خيالي يقدر بـ1.5 مليون يورو أسبوعيًا.

مسيرة صلاح مع ليفربول

وبدأ صلاح مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب، وصعد للفريق الأول في صيف 2010، وانتقل لنادي بازل السوسري في صيف 2012 وقضى عامًا والنصف بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي معارًا في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.

وحقق صلاح العديد من الألقاب رفقة ليفربول على رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، والفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إفريقيا، كما قاد المنتخب الوطني للتأهل لبطولة كأس العالم 2018، بعد 28 عامًا من الغياب.

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