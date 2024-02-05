ليفربول يبحث عن بدائل لـ صلاح خشية رحيله فى "الميركاتو"

كشفت تقارير صحفية، الإثنين، عن أن ليفربول الإنجليزي يبحث من الآن، عن بدائل لنجمنا المصري محمد صلاح، لاعب الفريق والمحتمل رحيله الصيف المقبل.

ووضع نادي ليفربول وفقًا لموقع "تيم تاك" الإنجليزي ثنائي برشلونة رافينيا وأنسو فاتي كبديل لتعويض رحيل نجمنا المصري محمد صلاح المحتمل في الصيف المقبل، وخاصًة مع عدم تجديد عقده حتى الآن.

وأضاف التقرير أن ليفربول يتوقع بأن يرحل صلاح عن صفوف الفريق خاصة بعد إعلان المدرب الألماني يورجن كلوب رحيله أيضًا.

ويغيب صلاح عن ليفربول للإصابة بالعضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني بمباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ودعها المنتخب من دور الـ16.

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

وبدأ محمد صلاح مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب، وصعد للفريق الأول في صيف 2010، وانتقل لنادي بازل السوسري في صيف 2012 وقضى عامًا والنصف بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي معارًا في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.

وحقق محمد صلاح العديد من الألقاب رفقة ليفربول على رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، والفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إفريقيا، كما قاد المنتخب الوطني للتأهل لبطولة كأس العالم 2018، بعد 28 عامًا من الغياب.