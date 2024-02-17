مصر تخسر بسداسية أمام إيطاليا في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

خسر منتخب مصر، أمام نظيره الإيطالي، بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024، المقامة حاليا بالإمارات.

وسجل مصطفى «صاصا» هدفي المنتخب المصري، بينما سجل هدفي المنتخب الإيطالي، كل من فابيو تشياكا، لوكا بيرتاكا، أليساندرو ميكيلي، جوسيب جونيور جينتلين، توماسو فازيني، ماركو جيورداني، ليتلقي «الفراعنة» الخسارة الثانية خلال مشواره في البطولة.

وكان منتخب مصر، قد خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الإماراتي «المضيف» بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمونديال الكرة الشاطئية.

ومن جانبه، ضمن المنتخب الإيطالي، تأهله إلى الدور ربع النهائي، بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي، بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على الولايات المتحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي منتخبا الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة.

ويتصدر منتخب إيطاليا، صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الإمارات، في المركز الثاني في المجموعة، برصيد 3 نقاط.

وحل المنتخب الأمريكي، في المركز الثالث، دون رصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب مصر، صاحب المركز الرابع.