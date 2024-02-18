موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الأهلي، عندما يواجه مضيفه ميدياما الغاني، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

ويطمح الأهلي، للعودة بالفوز والنقاط الثلاث من أجل الاقتراب خطوة كبيرة نحو حصد إحدي بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة ميدياما

ويحتل الأهلي، صدارة المجموعة الرابعة لدوري الأبطال، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز على ميدياما الغاني في الجولة الأولى، ثم تعادل إيجابي مع يانج أفريكانز التنزاني، بهدف لمثله، ثم التعادل السلبي دون أهداف مع شباب بلوزداد الجزائري، في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة.

ويحتل ميدياما الغاني، ذيل الترتيب في المجموعة، برصيد 4 نقاط، جمعهما من فوز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع يانج أفريكانز، بهدف لمثله.

ويأتي شباب بلوزداد، في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز، صاحب المركز الثالث، بنفس الرصيد.

غيابات الأهلي في مباراة ميدياما

سيفتقد الأهلي، خلال مباراته مع ميدياما، لخدمات العديد من اللاعبين، وهم لاعب الوسط مروان عطية، بسبب تراكم الإنذارات، ومحمد الشناوي وأحمد نبيل كوكا وخالد عبدالفتاح والمالي أليو ديانج، بسبب الإصابة.

كما سيغيب المدافع محمود متولي والتونسي محمد الضاوي «كريستو»، لأسباب فنية، والحارس محمد الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقية

وتأكد عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلى، إلى صفوف الأهلي، بعد تعافيه من إصابة عضلية لحقت به مؤخرًا، خلال تدريبات الفريق.

موعد مباراة ميدياما والأهلي

ستقام مباراة ميدياما والأهلي، في السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل 23 فبراير، والتي ستجمعهما على ستجمعهما ملعب (بابا يارا) بمدينة كوماسي.

القنوات الناقلة لمباراة ميدياما والأهلي

ستبث مباراة ميدياما الغاني والأهلي، عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية التي تعد الناقل الحصري لكافة المسابقات الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة يانج أفريكانز وشباب بلوزداد

سيحل شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، في السادسة من مساء يوم السبت المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

وكان شباب بلوزداد، قد حقق الفوز على يانج أفريكانز، بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة.

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