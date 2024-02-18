الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل.. تريزيجيه أساسيا مع طرابزون سبور أمام بينديكسبور بالدورى التركى

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه

أعلن عبدالله أفجه، المدير الفني لطرابزون سبور، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أمام بينديكسبور، في الثالثة عصرا، والتي ستجمعهما على ملعب (بينديك ستاديوم)، في إطار الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري التركي الممتاز.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه، في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من إنيس باردي، والبوسني إدين فيسكا، وأنيس ديستان.

ويحتل طرابزون سبور، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن بيشكتاش، صاحب المركز الرابع.

ويأمل طرابزون، في انتزاع الفوز، من أجل الحفاظ على موقعه في المركز الثالث.

وكان تريزيجيه، قد سجل هدفا قاد به فريقه طرابزون سبور للفوز على هاتاي سبور، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الإثنين، في إطار الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

تشكيل طرابزون سبور أمام بينديكسبور في الدوري التركي

وجاء تشكيل طرابزون سبور على النحو التالي:

عبدالله أفجه طرابزون سبور بينديكسبور الدوري التركي الممتاز محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه

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