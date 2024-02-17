السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"إنه ليس صلاح".. مدرب جنوب إفريقيا يعلق على أداء تاو فى كأس إفريقيا

بيرسي تاو
بيرسي تاو

قال البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، إن جماهير «بافانا بافانا» يجب ألا تتوقع المعجزات من بيرسي تاو.

لم يقدم بيرسي تاو، جناح الأهلي، مع منتخب جنوب إفريقيا، الأداء المنتظر خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، التي اختتمت مؤخرا بكوت ديفوار، التي شهدت حصول الفريق على المركز الثالث في البطولة.

قدم تاو بطولة متواضعة، إذ تباينت عروضه في المباريات، وأهدر ركلة جزاء حاسمة كان من الممكن أن تمنح «بافانا بافانا»، التقدم في المباراة الافتتاحية ضد مالي والتي انتهت بخسارة جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، قبل أن يسجل هدف التقدم لمنتخب بلاده، من ركلة جزاء في المباراة الثانية أمام ناميبيا والتي انتهت بفوز جنوب إفريقيا برباعية نظيفة.

وقال بروس في تصريحات إعلامية: "بيرسي لاعب جيد جدًا. لكن كل مواطني جنوب إفريقيا يعتقدون أنه رجل يستطيع أن يحسم المباراة. بيرسي لا يستطيع أن يقرر المباراة. عندما يلعب بيرسي بثقة كاملة يكون مستوى منتخب جنوب إفريقيا عاليًا لأنه لاعب جيد.

وأضاف: "لكنه لن يكون اللاعب الذي يقرر المباراة. إنه، على سبيل المثال، ليس المصري محمد صلاح. إنه ليس النيجيري فيكتور أوسيمين من نيجيريا. إنه ليس هذا النوع من اللاعبين".

لكن المدرب أصر على أن تاو لاعب جيد لجنوب إفريقيا وناشد مواطني جنوب إفريقيا ألا يتوقعوا منه أن يكون اللاعب الذي ليس هو عليه.

وقال بروس: “بيرسي لاعب جيد جدًا لفريقي وقد لعب مباراة جيدة ضد ناميبيا والمغرب. كانت لديه فرص لم يسجلها وهذا هو بيرسي. لذا لا تجعل منه الرجل الذي سيفوز بالمباريات مع بافانا بافانا.. هذا غير صحيح”.

وتابع: "بيرسي الجيد يرفع مستوى بافانا بافانا عندما يلعب مع الفريق. وعندما لا يكون في حالة جيدة، يقول الجميع "انظر كيف حال بيرسي". حسنًا، لكن بالنسبة لي ما زلت أثق في بيرسي. أعلم أنه يستطيع أن يرفعنا إلى مستوى أعلى".

وأضاف: "لكن عليك أن تحكم عليه بشكل عادل، لكن هذا لا يحدث في جنوب إفريقيا. يريدون منه معجزات. لا يستطيع بيرسي أن يمنحك المعجزات، فهو لا يستطيع ذلك».

هوجو بروس جنوب أفريقيا منتخب جنوب إفريقيا كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار

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