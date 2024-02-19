الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب البرازيل يعلن غياب نيمار عن بطولة كوبا أمريكا

نيمار
نيمار

تلقى منتخب البرازيل ضربة قاسية، بعد تأكد غياب نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، عن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 20 يونيو وحتى يوم 14 يوليو 2024.

منتخب البرازيل يعلن غياب نيمار عن بطولة كوبا أمريكا

وأكد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، أن نيمار دا سيلفا لن يلحق ببطولة كوبا أمريكا؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابة حتى الآن.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تصريحات خاصة لـ رودريجو بافيا، قائلًا: "إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي لم يتم بشكل كامل حتى الآن".

وأضاف رودريجو بافيا: "نيمار لن يكون متاحًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل".

وتابع: "قد يعود نيمار للمشاركة مع المنتخب في تصفيات كأس العالم، المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل، وذلك في حال تماثله للشفاء بشكل كامل، أعتقد قد يكون جاهزا في هذا التوقيت".

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن نيمار يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من علاجه، تحت إشراف المعد البدني ريكاردو روزا.

يذكر أن ينمار قد تعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة البرازيل ضد أوروجواي، التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي، ليُجري عملية جراحية في ركبته اليسرى.

وبناءً عليه، أكد رودريجو لازمار، طبيب المنتخب البرازيلي، في تصريحات سابقة، أنه يرفض التسرع في عودة نيمار إلى الملاعب؛ تجنبًا لتفاقم إصابته أو تعرضه لانتكاسة، مُشيرًا إلى أنه يتوقع عودة نيمار مع بداية الموسم الجديد 2024-2025 في شهر أغسطس.

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تفاصيل إصابة نيمار

وكان نيمار قد تعرّض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 حيث اضطر إلى مغادرة أرض الملعب باكيًا قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وسقط نيمار على أرض الملعب، بعد تدخل قوي من قِبل أحد لاعبي الخِصم في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، ليسقط متألمًا بشدة ويبكي مُمسكًا بركبته اليسرى، ليتم حمله على نقالة إلى خارج المستطيل الأخضر.

وعقب المباراة ظهر نيمار وهو يسير على عكازين ويضع واقيًا على ساقه، ليُثير الذعر في نفوس الجماهير، لتؤكد الفحوصات الطبية فيما بعد أنه تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

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