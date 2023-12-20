طبيب البرازيل يؤكد غياب نيمار عن بطولة كوبا أمريكا

أكد رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، ومنتخب البرازيل، لن يشارك في كوبا أميركا التي تقام من 20 يونيو إلى 14 يوليو 2024، واستبعد تمامًا إمكانية لحاق نجم «السامبا» بالبطولة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لـ«حرق» مراحل التأهيل والاستشفاء، من أجل سرعة عودته، لن تكون مجدية وتحمل مخاطرة كبيرة.

وقال في حديث لراديو «إف إم 98» البرازيلي: يجب أن نتحلى بالصبر، لأن الحديث عند العودة المبكرة، بالتزامن مع البطولة يلحق أكبر الضرر باللاعب، ويؤدي إلى تفاقم الإصابة.

غير أن لاسمار أبدى اطمئنانه لفرص نيمار في إمكانية العودة، بعد الشفاء الكامل، إلى ناديه السعودي، واللعب على أعلى مستوى احترافي من دون أي قيود.

وأُصيب نيمار في 17 أكتوبر الماضي، خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي، والتي خسرها «السامبا» صفر- 2 في مونتفيديو، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تفاصيل إصابة نيمار

وكان نيمار قد تعرّض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 حيث اضطر إلى مغادرة أرض الملعب باكيًا قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وسقط نيمار على أرض الملعب، بعد تدخل قوي من قِبل أحد لاعبي الخِصم في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، ليسقط متألمًا بشدة ويبكي مُمسكًا بركبته اليسرى، ليتم حمله على نقالة إلى خارج المستطيل الأخضر.

وعقب المباراة ظهر نيمار وهو يسير على عكازين ويضع واقيًا على ساقه، ليُثير الذعر في نفوس الجماهير، لتؤكد الفحوصات الطبية فيما بعد أنه تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.