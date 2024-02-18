الشوط الأول.. "الفار" يفرض التعادل الإيجابي على ريال مدريد وفاليكانو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الشوط الأول بين ريال مدريد ورايو فاليكانو في إطار مباريات الدوري الإسباني.

تقدم مبكرًا ريال مدريد عن طريق خوسيلو بتسديدة متقنة داخل متقنة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من فيدريكو فالفيردي بالدقيقة 5 وذلك بعد احتساب الهدف بعد الرجوع لتقنية “الفار”.

وعاد “الفار” واحتسب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض فاليكانو، بعد لمسة يد على كامافينجا ليسجلها بنجاح راؤول دي توماس بالدقيقة 27.

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، ناتشو، جارسيا

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، مودريتش

خط الهجوم: دياز، خوسيلو، فينيسيوس

ترتيب ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

بينما يتواجد فريق رايو فاليكانو حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.