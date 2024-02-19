بايرن ميونخ يدخل صراع الحصول على خدمات تشابي ألونسو

ذكر تقرير إعلامي أن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك”، إن إدارة بايرن وضعت ألونسو كأولوية للتعاقد معه حال إقالة توماس توخيل من تدريب الفريق.

ويتخلف بايرن ميونخ بثماني نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن بعد الخسارة أمامه بنتيجة0-3 منذ أسبوع ثم السقوط أمام بوخوم وبينهما خسارة بهدف أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويبقى بايرن ميونخ مهددا بالخروج بموسم صفري وسجل خال من الألقاب لأول مرة منذ 12 عاما حيث خرج أيضا من كأس ألمانيا بعد الخسارة أمام ساربروكن أحد أندية دوري الدرجة الثالثة.

ويتواجد ليفركوزن على قمة جدول ترتيب أندية الدوري الألمانيبفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، ولم يخسر حتى الآن في الـ 32 مباراة التي خاضها حتى الآن هذا الموسم.

ويتواجد الفريق في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا، كما يتواجد في دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان ألونسو شاهدا على النقلة فهو من قام بنقلة نوعية للفريق منذ توليه المسؤولية في خريف 2022 عندما كان يحتل الفريق المركز الثاني من القاع في البوندسليجا.

ولعب ألونسو لفريق ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا في 2005. كما فاز أيضا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة لبطولة كأس العالم للاندية في 2010، وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني. ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى 2026 ولكنه يعد أحد ابرز المرشحين لتدريب ليفربول منذ إعلان كلوب رحيله عن تدريب الفريق الشهر الماضي، بعدما قضى تقريبا تسع سنوات.