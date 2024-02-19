الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. كوت ديفوار تعيين المدرب المعجزة بشكل دائم

إيمرس فاي
إيمرس فاي

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم رسميًا اليوم الاثنين، تعيين إيمرس فاي كمدرب دائم للمنتخب الأول لكرة القدم بعد إنجاز تتويجه بكأس الأمم.

إيمرس فاي أصبح أول مدرب يفوز ببطولة الأمم الإفريقية دون أن يبدأ النسخة كمدرب لفريقه، حيث كان إيمرس فاي مساعدًا في بداية البطولة للفرنسي جيان لويس جاسكيه المدير الفني الذي تمت إقالته عقب الهزيمة أمام غينيا الإستوائية برباعية نظيفة في ختام االدور الأول.

منتخب كوت ديفوار أصبح أول فريق في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية يحتل المركز الثالث في مجموعته بالدور الأول، ثم يواصل المشوار ويحقق لقب البطولة، والغريب أن منتخب كوت ديفوار كان قريبًا من عدم التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست لولا تعادل موزمبيق مع غانا ولو انتهت المباراة بفوز أحد الفريقين لارتفع رصيده إلى أربع نقاط، وأصبح ثاني المجموعة الثانية، وأصبح منتخب مصر ثالث المجموعة الثانية وتساوي مع كوت ديفوار ثالث المجموعة الأولى وموريتانيا ثالث المجموعة الرابعة في رصيد 3 نقاط، وكان فارق الأهداف في مصلحة منتخبي مصر وموريتانيا ليتأهلا مع منتخبي غينيا ثالث المجموعة الثالثة وناميبيا ثالث المجموعة الخامسة ولكل منهما أربع نقاط.

الاتحاد الإيفواري إيمرس فاي فاي كأس الأمم لويس جاسكيه

مواد متعلقة

ثلاثي كوت ديفوار ونيجيريا وهداف البطولة على رأس التشكيل الأفضل في كأس الأمم

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو الدواجن: لا يوجد احتكار للمنتج.. وزيادة الأعلاف تخفض الأسعار

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

وثائق العبور العظيم.. «الخطة سلامة».. أخطر عمليات الخداع السياسى فى حرب أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة