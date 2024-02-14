الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثلاثي كوت ديفوار ونيجيريا وهداف البطولة على رأس التشكيل الأفضل في كأس الأمم

كوت ديفوار
كوت ديفوار

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الأربعاء، عن تشكيل الأفضل خلال بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار.

وتواجد ثلاثي من كوت ديفوار حامل اللقب ونيجيريا الوصيف، بينما تواجد ثنائي من جنوب إفريقيا أصحاب البرونزية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: رونين ويليامز “جنوب إفريقيا”

خط الدفاع: أولا أينا “نيجيريا”، تروست إيكونج “نيجيريا”، تشانسيل مبيمبا “الكونغو الديمقراطية”، تشيزلان كونان “كوت ديفوار”.

خط الوسط: فرانك كيسي “كوت ديفوار”، تيبو موكوينا “جنوب إفريقيا”، جون ميشيل سيري “كوت ديفوار”

خط الهجوم: لوكمان “نيجيريا”، إيمليو إنسوي “غينيا الاستوائية”، يان ويسا “الكونغو الديمقراطية”.

بينما يقود الفريق أفضل مدرب في البطولة وهو إيمرس فاي المدير الفني لكوت ديفوار.

 

منتخب كوت ديفوار أصبح أول فريق في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية يحتل المركز الثالث في مجموعته بالدور الأول، ثم يواصل المشوار ويحقق لقب البطولة، والغريب أن منتخب كوت ديفوار كان قريبًا من عدم التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست لولا تعادل موزمبيق مع غانا ولو انتهت المباراة بفوز أحد الفريقين لارتفع رصيده إلى أربع نقاط، وأصبح ثاني المجموعة الثانية، وأصبح منتخب مصر ثالث المجموعة الثانية وتساوي مع كوت ديفوار ثالث المجموعة الأولى وموريتانيا ثالث المجموعة الرابعة في رصيد 3 نقاط، وكان فارق الأهداف في مصلحة منتخبي مصر وموريتانيا ليتأهلا مع منتخبي غينيا ثالث المجموعة الثالثة وناميبيا ثالث المجموعة الخامسة ولكل منهما أربع نقاط.

 

 إيمرس فاي أصبح أول مدرب يفوز ببطولة الأمم الإفريقية دون أن يبدأ النسخة كمدرب لفريقه، حيث كان إيمرس فاي مساعدًا في بداية البطولة للفرنسي جيان لويس جاسكيه المدير الفني الذي تمت إقالته عقب الهزيمة أمام غينيا الإستوائية برباعية نظيفة في ختام االدور الأول.

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