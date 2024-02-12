سيباستيان هالير.. عاد للحياة ليمنح كوت ديفوار اللقب القاري الأغلى

بات سيباستيان هالير، نجم منتخب كوت ديفوار، وفريق بروسيا دورتموند، بمثابة بطلا شعبيا للجماهير الإيفوارية، بعد أن منح «الأفيال» اللقب الثالث لكأس الأمم الإفريقية، في النسخة التي استضافتها بلاده.

هدف سيباستيان هالير

وسجل "هالير" هدف الفوز لكوت ديفوار، ليقود «الأفيال» الفوز على نيجيريا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2023، ليمنح المنتخب الإيفواري اللقب القاري الكبير.

هالير العائد للحياة بعد أن هزم مرض السرطان، منح منتخب كوت ديفوار، اللقب بعد كان أن قريبا في وقت من الأوقات من مغادرة تلك النسخة مبكرا، وبعد أداء باهت في مرحلة المجموعات، إثر هزيمتين أمام نيجيريا وغينيا الإستوائية.

مسيرة سيباستيان هالير

بدأ سيباستيان هالير – المولود عام 1994 بفرنسا لأم إيفوارية وأب فرنسي – مسيرته الكروية في صفوف ناشئي نادي أوكسير عام 2007، قبل أن يوقع أول عقد احترافي مع النادي في يونيو عام 2011.

شارك النجم الإيفواري لعدة مواسم مع الفريق الرديف لأوكسير، قبل أن ينضم للفريق الأول بالنادي في موسم 2012-2013

وخاض هالير، تجربة على سبيل الإعارة لنادي أوتريخت الهولندي، في موسم 2014-2015، قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى أوتريخت صيف عام 2015، ليلعب قيادة المدرب إريك تين هاج (المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد).

وخلال موسمين قضاهما مع الفريق، سجل هالير 40 هدفا في 81 مباراة، شارك فيها بكافة المسابقات.

وخاض سيباستيان هالير، تجربة جديدة بالانضمام إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، صيف عام 2017، مقابل 7 ملايين دولار.

وأمضى اللاعب الإيفواري، مع ناديه الألماني، موسمين، سجل خلالهما 33 هدفا في 77 مباراة، شارك فيها مع الفريق.

إنجلترا، كانت الوجهة التالية لهالير، عندما انتقل إلى وست هام يونايتد، المنافس في الدوري الممتاز، صيف عام 2019.

وشارك اللاعب الإيفواري، في 54 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا (في كافة المنافسات)، وتمكن من حصد جائزة هدف الشهر في «بريميرليج» عن شهر ديسمبر 2020.

وبعد موسم ونصف، انضم هالير إلى أياكس الهولندي، في يناير عام 2021، بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف ليعود مجددا للعب تحت قيادة مدربه السابق في أوتريخت، إريك تين هاج.

وخلال مسيرته مع فريق العاصمة الهولندية، سجل هالير، مع أياكس 47 هدفا في 66 مباراة (في كافة المنافسات المحلية والقارية).

وفي موسم 2021-2022، أحرز هالير، لقب هداف الدوري الهولندي، بعد تسجيله 21 هدفا.

إصابة سيباستيان هالير بالسرطان

في السادس من يوليو 2022، انضم هالير عقدًا مع بوروسيا دورتموند حتى 30 يونيو 2026 في صفقة بلغت 34.5 مليون يورو، ولكن بعد أيام قليلة من انتقاله للنادي الألماني، غادر اللاعب المعسكر التحضيري للفريق في سويسرا، قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد أن تم تشخيص إصابته بورم خبيث في الخصية، ليخضع اللاعب بعدها لعمليتين جراحيتين وأربع دورات من العلاج الكيميائي من أجل السيطرة على انتشار المرض.

بعد إكمال علاجه بنجاح، سُمح لهالر رسميًا في يناير 2023 بالعودة إلى التدريب بدوام كامل، حيث انضم إلى بقية زملاؤه في دورتموند في المعسكر الشتوي للفريق في ماربيا بإسبانيا. في العاشر من يناير، لعب أول مباراة له منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وشارك في الدقائق الأخيرة من مباراة ودية ضد فورتونا دوسلدورف.

في 22 يناير، دخل هالر كبديل في الشوط الثاني في مباراة فريقه ضد أوجسبورج التي انتهت بفوز دورتموند بنتيجة 4–3 ليظهر لأول مرة مع الفريق في المباريات الرسمية بعد معركة استمرت 6 أشهر مع السرطان.

في 4 فبراير من نفس العام، سجل هالير أول هدف له مع دورتموند في مباراة فرايبورج والتي انتهت بفوز دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدف.

شارك هالير، حتي الآن مع بروسيا دورتموند في 36 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا.