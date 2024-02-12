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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" و"فيفا" يشيدان بتتويج كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية 2023

تتويج منتخب مصر بكأس
تتويج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2023

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بتتويج منتخب كوت ديفوار، بلقب النسخة الـ 34 لكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها بلاده، بعد الفوز في المباراة النهائية على نيجيريا.

وكان منتخب كوت ديفوار، قد أحرز لقب كأس أمم إفريقيا 2013، للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تحقيقه انتصارا غاليا على نظيره النيجيري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية للبطولة، والتي أقيمت بالملعب الأوليمبي الحسن واتارا بأبيدجان.

وقال «كاف» في تقريره الذي نشره عبر موقعه الرسمي: " كان ملعب الحسن واتارا المكتظ بالجماهير في أبيدجان هو المكان المثالي للأفيال لإضافة لقبها الأفريقي الثالث أمام جماهيرها المخلصة التي قادتهم إلى انتصار العودة".

وأضاف: "هدف في الشوط الأول سجله ويليام إيكونج كاد أن يمهد النسور الخضراء للفوز باللقب الرابع قبل أن يدرك فرانك كيسي التعادل وتسديدة متأخرة من المهاجم الخطير، ليضمن سيباستيان هالر اللقب الأهم في أفريقيا لكوت ديفوار".

وتابع التقرير: "هالر أنه البطل، حيث سجل الهدف الحاسم ليكمل فريق الأفيال عودتهم المثيرة.. بدا الفريق المضيف محكومًا عليه بالفشل بعد المباراة الافتتاحية التي سجلها ويليام تروست-إيكونج في الشوط الأول لنيجيريا في أبيدجان، لكن فرانك كيسي تعادل مباشرة في الشوط الثاني قبل أن يثير هالر، الذي تعافى من السرطان، العام الماضي، مشاهد من النشوة بتسجيله هدف الفوز".

وأشار تقرير «كاف»، إلى أن "هذا الانتصار كان بمثابة تتويج لتحول مذهل لكوت ديفوار بعد أن كادت أن تخرج من دور المجموعات، بعد أن أنهت مشوارها في هذا الدور بخسارة كارثية برباعية نظيفة، بنتيجة 4-0 أمام غينيا الاستوائية. ومع ذلك، ألهم المدرب المؤقت إيمرس فاي قتالًا حماسيًا للوصول إلى النهائي. تألقت هذه الروح الجماعية المرنة مرة أخرى عندما تعافت من خسارة مباراة دور المجموعات بهدف لتروست إيكونج".

وأضاف «كاف»: "حقق منتخب «الأفيال» عودة تاريخية وسط مشاهد عاطفية في أبيدجان. بعد ثماني سنوات من لقبها الأخير، عادت كوت ديفوار إلى منصة التتويج مرة أخرى كملوك لأفريقيا".

واختتم «كاف» تقريره، أن هذا الانتصار يمثل إثباتًا لفايي بعد تدخله بعد بداية يائسة تحت قيادة جان لويس جاسيه".

ومن جانبه، أبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فوز المنتخب الإيفواري بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023، بالفوز على نيجيريا في النهائي.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا» إن كأس الأمم الأفريقية 2023 كانت بطولة رائعة جمعت القارة معًا للاحتفال بكرة القدم، وذلك أثناء حضوره المباراة النهائية بين الدولة المضيفة كوت ديفوار ونيجيريا على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان. 

بعد يوم واحد من نهائي كأس آسيا 2023 في قطر، كان إنفانتينو حاضرًا في نهائي قاري آخر ليشهد فوز كوت ديفوار على نيجيريا 2-1 والتتويج باللقب للمرة الثالثة.

وقال إنفانتينو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ«فيفا»: "تهانينا لمنتخب كوت ديفوار الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2023. اختتمت البطولة بشكل رائع - يجب أيضًا الإشادة بالوصيف نيجيريا وجميع الفائزين بالجوائز".

وأضاف: "شكرا جزيلا للجميع.. وشكرا لـ«كاف» على تنظيم هذه البطولة الرائعة، وإلى المشجعين الذين حضروا بأعداد كبيرة، وإلى كل من شارك في إظهار مدى جمال أفريقيا التي يمكن أن تجتمع معًا للاحتفال بمباراتنا الجميلة".

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