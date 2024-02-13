فيلا لكل لاعب.. حزمة هدايا من رئيس كوت ديفوار بعد تتويج المنتخب بكأس الأمم

منح الحسن واتارا، رئيس كوت ديفوار لاعبي الأفيال مكافأة مالية قدرها 76 ألف يورو وفيلا لكل لاعب، بينما حصل المدرب إيمرس فاي على 152 ألف يورو بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الثالثة هذا الأسبوع بحسب عدة تقارير إعلامية.

ووصل لاعبو كوت ديفوار اليوم إلى مقر الرئاسة، للاحتفال بالتتويج بكأس أمم إفريقيا الذي أقيم في البلاده وتوج به المنتخب لثالث مرة في تاريخه.

منتخب كوت ديفوار أصبح أول فريق في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية يحتل المركز الثالث في مجموعته بالدور الأول، ثم يواصل المشوار ويحقق لقب البطولة، والغريب أن منتخب كوت ديفوار كان قريبًا من عدم التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست لولا تعادل موزمبيق مع غانا ولو انتهت المباراة بفوز أحد الفريقين لارتفع رصيده إلى أربع نقاط، وأصبح ثاني المجموعة الثانية، وأصبح منتخب مصر ثالث المجموعة الثانية وتساوي مع كوت ديفوار ثالث المجموعة الأولى وموريتانيا ثالث المجموعة الرابعة في رصيد 3 نقاط ، وكان فارق الأهداف في مصلحة منتخبي مصر وموريتانيا ليتأهلا مع منتخبي غينيا ثالث المجموعة الثالثة وناميبيا ثالث المجموعة الخامسة ولكل منهما أربع نقاط.

إيمرس فاي أصبح أول مدرب يفوز ببطولة الأمم الإفريقية دون أن يبدأ النسخة كمدرب لفريقه، حيث كان إيمرس فاي مساعدًا في بداية البطولة للفرنسي جيان لويس جاسكيه المدير الفني الذي تمت إقالته عقب الهزيمة أمام غينيا الإستوائية برباعية نظيفة في ختام االدور الأول.

إيمرس فاي أصبح أول مدرب يفوز ببطولة الأمم الإفريقية دون أن يبدأ النسخة كمدرب لفريقه، حيث كان إيمرس فاي مساعدًا في بداية البطولة للفرنسي جيان لويس جاسكيه المدير الفني الذي تمت إقالته عقب الهزيمة أمام غينيا الإستوائية برباعية نظيفة في ختام االدور الأول.