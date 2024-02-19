الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيان رسمى من ميسى للرد على تهربه من بطولة الصين الودية

ميسي
ميسي

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي  قائد إنتر ميامي الأمريكي، لأول مرة على تقارير تهربه من البطولة الودية التي أقيمت في هونج كونج بالصين.

وكانت جماهير الصين طلبت بطرد اللاعب وعدم مشاركته من جديد، حيث كان اللاعب شارك بشكل طبيعي في كأس موسم الرياض قبلها بأيام.

وجاء بيان ميسي في فيديو نشره اللاعب عبر وكلائه: "مرحبًا جميعًا لقد قرأت وسمعت الكثير من الأشياء التي قيلت بعد المباراة في هونج كونج، أردت تسجيل هذا الفيديو وتقديم النسخة الحقيقية لكي لا يضطر أحد لمواصلة قراءة القصص الكاذبة، كما تعلمون جميعًا، أرغب دائمًا في اللعب والمشاركة في كل مباراة".

وتابع: "لقد سمعت أشخاصًا يقولون أنني لم أكن أرغب في اللعب لأسباب سياسية وأسباب أخرى عديدة غير صحيحة تمامًا، لو كان الأمر كذلك، لما سافرت إلى اليابان أو زرت الصين عدة مرات كما فعلت منذ بداية مسيرتي، كان لدي علاقة وثيقة وخاصة مع الصين، لقد قمت بالعديد من الأشياء في الصين: مقابلات، مباريات وفعاليات، كما قمت باللعب هناك عدة مرات مع برشلونة والمنتخب الوطني".

وواصل: كما قلت في المؤتمر الصحفي، كان لدي التهاب في العضلة ولم أتمكن من اللعب في المباراة الثانية في السعودية، وهو عندما شعرت به في المباراة الأولى، حاولت اللعب لفترة قصيرة، لكن الأمر تفاقم، ثم في اليوم السابق للمباراة في الصين، حاولت التدريب وبذلت جهدًا من أجل جميع الذين حضروا لمشاهدة التدريب.

وأكمل: فعلت كل ما في وسعي وحضرت أيضًا العيادة الكروية مع جميع الأطفال ولكنني حقًا لم أستطع اللعب، شعرت بعدم الارتياح وكان هناك خطر أن يتفاقم الأمر، شعرت بتحسن طفيف بعد بضعة أيام ولهذا السبب لعبت لفترة قصيرة في اليابان للتحضير بدنيًا لكل ما هو قادم لأنني بحاجة إلى اللعب واستعادة اللياقة البدنية، لقد قلت كل ذلك بالفعل ولكن أعتقد أنه من المهم أن أعيد قوله الآن بعد كل ما يُقال كالعادة.

وأتم: أرسل تمنياتي الطيبة للجميع في الصين الذين لدي وسوف أستمر في الحفاظ على مشاعر خاصة تجاههم، آمل أن أراكم مرة أخرى قريبًا، عناق كبير واعتنوا بنفسكم.

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