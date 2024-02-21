كلوب يعلن تجدد إصابة محمد صلاح.. وشكوك حول مشاركته أمام لوتون تاون

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، في مواجهة لوتون تاون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره لوتون تاون، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام لوتون تاون

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن إصابة محمد صلاح قد تجددت، لتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة ليفربول ولوتون تاون.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إلى أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أكد أنه سيتم تقييم الحالة الصحية لـ محمد صلاح خلال الساعات القليلة الماضية، لتحديد موقفه من المشاركة من عدمها، تجنبًا لتفاقم إصابته قبل مواجهة تشيلسي في كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

وكان محمد صلاح قد تعرّض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن يعود ويشارك في مباراة ليفربول أمام برينتفورد بديلًا لزميله ديوجو جوتا.

وتألق محمد صلاح أمام برينتفورد، ليسجل ويصنع هدفًا، ولكن يبدو أن إصابته قد تجددت.

الأمر ذاته بالنسبة للنجم البرتغالي داروين نونيز، الذي تحوم الشكوك أيضًا حول إمكانية مشاركته في مباراة ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، على أن يتم تقييم حالته الصحية.

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.