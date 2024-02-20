مان سيتي يفوز على برينتفورد بهدف هالاند في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي انتصارًا صعبًا على حساب ضيفه برينتفورد بهدف دون مقابل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

واستطاع النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل هدف التقدم لـ “السيتيزينز” في الدقيقة 71 بعدما انفرد بمرمى برينتفورد إثر تعثر مدافع الخصم، رافعًا رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وعاد هالاند ليهز شباك برينتفورد مرة ثانية في الدقيقة 80 بهدف تم إلغائه تلك المرة بداعي التسلل.

وانتصار مان سيتي رفع رصيدهم من النقاط إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن صاحب الصدارة ليفربول، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مان سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي فشهد قيادة النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم رفقة جوليان ألفاريز.

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: أوسكار بوب - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز