الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوندوجان: مواجهة نابولي في الأبطال صعبة لهذا السبب

جوندوجان
جوندوجان

أكد إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة أن فريقه بصدد خوض اختبار أصعب أمام نابولي بعد تغيير مدرب الفريق الإيطالي.

 إدارة نابولي أقالت المدير الفني والتر ماتزاري أمس، وعينت المدرب السابق فرانشيسكو كالزونا حتى نهاية الموسم الجاري.

ويبدأ كالزونا مشواره مع نابولي باستضافة برشلونة غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال جوندوجان في حوار أجرته معه صحيفة "لافانجارديا" إن "دوري أبطال أوروبا مسابقة مرتبطة دائما بالتطلعات الكبيرة، أحب هذا النوع من الضغط فكل مباراة تبدأ من الصفر".

وأشار اللاعب الألماني إلى أن "تغيير نابولي لمدربه لا يعني أن المباراة ستكون أسهل لنا بل سيجعل المهمة أصعب".

وواصل "هناك فرق أخرى في البطولة لديها فرصة أكبر وخبرات أفضل ولكن إذا تأهلنا للدور ربع النهائي سيكون إنجازا خاصا، أنا واقعي وأعلم تماما أن المهمة صعبة على الجميع".

وتحدث إلكاي جوندوجان أيضا عن رحيل مدرب الفريق تشافي بنهاية الموسم الجاري، قائلاً:"لم أتوقع هذا القرار".

وأكد جوندوجان "لقد لعب تشافي دورا كبيرا في قراري بالانضمام لصفوف برشلونة، فإذا كانت المفاوضات معي في اتجاه آخر، لما تواجدت هنا".

واختتم جوندوجان تصريحاته "تشافي صنع الفارق وأنا ممتن له، ولم أتوقع خطوة رحيله في نهاية الموسم ولكني احترم قراره ويجب أن يحصل على كامل التقدير، فهو يفكر في عائلته واللاعبين والنادي أكثر من نفسه، ويحب برشلونة".

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