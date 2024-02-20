الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مؤتمر دي يونج: لن أرحل عن برشلونة.. ومتحمسون للتأهل لربع النهائي

دي يونج
دي يونج

قال فرانكي دي يونج، لاعب برشلونة الإسباني، إن الفريق متحمس لمواجهة نابولي الإيطالي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أضاف دي يونج في مؤتمر صحفي عن مستقبله مع الفريق: “أنتم الصحفيين تتحدثون كثيرًا عن عقدي ووضعي وراتبي، هناك الكثير من الأكاذيب، يقال إن راتبي 40 مليون وهذا بعيد جدًا عن الواقع، اخترعوا قصة غير صحيحة، أنا سعيد للغاية في برشلونة الذي هو نادي أحلامي”.

وتابع “ليس لدىّ أي معلومات تفيد بأن برشلونة يريد بيعي، أعلم أن هناك أشياء كثيرة تم اختراعها، أنتم تكتبون أشياء كثيرة غير صحيحة، وتفعلون ذلك بشكل عام مع العديد من الأشخاص واللاعبين والمدربين، أعتقد أن هذا سيتغير ويجب تغييره”.

دي يونج يتحدث عن مواجهة نابولي

وأكمل: “نحن متحمسون جدًا لخوض هذه المواجهة لأننا لم نصل إلى هذا الدور في السنتين الأخيرتين، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام نابولي”.

وواصل: “إنه فريق قوي وقد فاز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، ستكون مباراة صعبة بلا شك، نابولي يتمتع بجودة كبيرة، لقد مر عامين منذ أن وصلنا إلى هذه المرحلة، نحن متحمسون للغاية”.

وأتمّ “نحن نستعد جيدًا لجميع المباريات، إنها مباريات خاصة، المدرب يعلمنا كل شيء عن المنافس، نحن نفعل ذلك وسنرى غدًا إذا سارت الأمور بشكل جيد".

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