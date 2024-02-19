موقف فيليكس وتوريس من المشاركة مع برشلونة أمام نابولى بدورى الأبطال

يحوم الغموض حول موقف كل من جواو فيليكس وفيران توريس، ثنائي برشلونة الهجومي، من مواجهة نابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البرتغالي جواو فيليكس يُعاني من إصابة بالتواء في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن منذ 3 أسابيع.

بينما غادر الإسباني فيران توريس من مباراة برشلونة وأوساسونا باكيًا في نهاية شهر يناير الماضي، ليغيب لفترة طويلة عن الملاعب.

موقف فيليكس وتوريس من مواجهة نابولي بدوري الأبطال

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جواو فيليكس قد يكون متاحًا لمباراة برشلونة أمام نابولي في دوري الأبطال، في حال التأكد من تعافيه بشكل كامل.

أما فيران توريس فإن موقفه لا يزال معقدًا، إذ أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب غير جاهزًا لمواجهة نابولي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن فيران توريس يواصل برنامجه التأهيلي لحين العودة إلى التدريبات، مُشيرة إلى أن المدرب تشافي هيرنانديز والجهاز الطبي لن يتسرعان بإشراكه، تجنبًا لتفاقم الإصابة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نابولي الإيطالي، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل فريق برشلونة في تحقيق الانتصار ووضع قدمًا في الدور التالي من دوري الأبطال بشكل مبكر قبل خوض لقاء الإياب، خاصة وأن الفريق الكتالوني فشل في التأهل لدور ثمن النهائي من المسابقة في آخر عامين.

وعلى الصعيد المحلي، فإن فريق برشلونة يتواجد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.