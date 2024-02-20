الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مؤتمر تشافي: تغيير مدرب نابولي يربكنا.. ويجب أن ندافع جيدًا

تشافي
تشافي

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة صعوبة مباراة نابولي غدًا في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، خاصة مع تغيير مدرب الأخير قبل اللقاء بـ 24 ساعة.

مؤتمر تشافي: تغيير مدرب نابولي يربكنا.. ويجب أن ندافع جيدًا

وقال تشافي المؤتمر الصحفي للقاء:“مدرب نابولي الجديد كالزونا لم يلعب مطلقًا بثلاثة لاعبين في الدفاع، مثل ماتساري، لكن هذا ليس الشيء الأكثر أهمية للغد، مع تغيير مدرب نابولي، سنرى غدًا ما هي التكتيكات التي سيستخدمونها، نحن نرى كيف يمكنهم اللعب، ما هو التشكيل الذي سيلعبون به، لكن التشكيل ليس هو الشيء المهم، بغض النظر عن الفريق المنافس، ما يُهم هو أن نقوم بعملنا بشكلٍ جيد”.

أضاف:“أنها مرحلة مثالية بالنسبة لليفاندوفسكي وفرينكي وبيدري لإظهار موهبتهم وشخصيتهم، وهي كذلك بالنسبة لي كمدرب أيضًا، روبرت قائد، لقد أظهر ما هو عليه مرة أخرى”.

وتابع “لم يكن هذا الموسم أفضل موسم لنابولي، لقد كنا غير منتظمين نحن أيضًا، بقدر ما نتحدث، علينا أن نثبت ذلك غدًا، علينا أن نتحدث على أرض الملعب، حان الوقت للحديث على أرض الملعب”.

وأكمل: “لقد قام نابولي بتغيير مدربه بشكل مفاجئ قبل 24 ساعة من المباراة، مع تغيير المدرب، لا نعرف حقًا ما ستجلبه المباراة”.

أتم:“بالنسبة للغد، لدينا الحماس والأمل، هذا هو السيناريو المثالي للعب مباراة رائعة ضد فريق نابولي الذي قام بتغيير المدرب قبل المباراة، من المهم بالنسبة لنا أن ندافع جيدًا غدًا”.

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