الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كلوب يتحدث عن صلاح بعد عودته من الإصابة وتسجيله ضد برينتفورد

صلاح
صلاح

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على عودة محمد صلاح نجم الفريق بعد فترة كبيرة من الإصابة زادت عن الشهر.

وعاد صلاح للمشاركة رفقة ليفربول بعد غياب استمر قرابة الشهر، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وإصابته في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات، والتي أبعدته عن المشاركة رفقة الفراعنة في آخر مباراتين للمنتخب بالبطولة وعاد لليفربول لتلقي العلاج، خلال الفترة الماضية قبل العودة مرة أخرى للمشاركة مع الريدز.

وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "لست مندهشًا من ذلك، لكي أكون صادقًا، لعب محمد صلاح مباراته الأولى منذ أسابيع أو شهر لست متأكدًا، أعتقد أنه كان بإمكانه تسجيل ثلاثية (هاتريك)، لكن حارس برينتفود كان بارعًا".

محمد صلاح صنع الهدف الثاني لزميله أليكسس ماك أليستر، ثم سجل الهدف الثالث لفريقه بصناعة من كودي جاكبو، ليرفع رصيده لـ15 هدفًا، ويواصل مطاردة النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على صدارة الهدافين برصيد 16 هدفًا؛ فيما رفع رصيده في صناعة الأهداف لـ9 أهداف.

ويرصد "الدستور" ماذا قدم محمد صلاح في ليلة عودته أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي؟

  • لعب محمد صلاح 58 دقيقة منذ مشاركته بديلًا، ولمس الكرة 34 مرة خلال تلك الدقائق.
  • مرر صلاح 21 كرة صحيحة من 21 تمريرة بنسبة نجاح 100%، ومنح تمريرتين مفتاحيتين لزملائه نحو المرمى وانتهت إحداهما بهدف.
  • حاول صلاح مراوغة مدافعي برينتفورد مرتين ونجح في كلتيهما بنسبة 100%.
  • سدد صلاح كرة على المرمى من تسديدتين، وانتهت إحداهما بهدف بنسبة نجاح للتسديد 50%.
  • فقد صلاح الكرة مرتين، ولم يرتكب أي خطأ طوال مشاركته، كما لم يقع في مصيدة التسلل.
  • حصل محمد صلاح على تقييم 7.8 من موقع هوسكورد المختص بالإحصائيات وهو ثاني أعلى تقييم في لاعبي ليفربول بعد لويس دياز.
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