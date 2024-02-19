فان دايك: ليفربول يحتاج لاعبين مثل صلاح.. وسنتغلب على الإصابات

أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، عن الإصابات العديدة التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي، كما أشاد بتألق نجمنا المصري محمد صلاح.

ويعاني فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، من غياب عدد من اللاعبين، مثل الحارس البرازيلي أليسون بيكر؛ بسبب إصابته في أوتار الركبة، وديوجو جوتا والمُشتبه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

بينما استعاد ليفربول خدمات محمد صلاح، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، والتي أقيمت في كوت ديفوار.

فان دايك يتحدث عن إصابات لاعبي ليفربول

ونشرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، تصريحات فان دايك، قائلًا: "لقد واجهنا القليل من تلك المشاكل هنا من قبل، ولكننا قادرون على التغلب عليها مثل كل مرة".

وأضاف: "هناك مرونة كبيرة في الفريق، لقد أظهرنا في الموسمين الماضيين أننا نحاول إيجاد حلول دائمًا للتعامل مثل هذه المواقف".

وأكد: "لقد فقدنا العديد من اللاعبين الكبار؛ بسبب الإصابات".

وتابع: "لكن هذا جعلنا نرى بعض الوجوه الجديدة التي استغلت الفرصة وأثبتت نفسها".

وعن تعافي محمد صلاح وعودته إلى الملاعب مجددًا وتألقه، قال فان دايك: "إنه لاعب مميز للغاية ومن الطراز العالمي".

واختتم فان دايك تصريحاته، قائلًا: "نادي مثل ليفربول نحتاج للاعبين مثله".

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره لوتون تاون، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.