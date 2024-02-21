رومانو يكشف أبرز المرشحين لخلافة توخيل في بايرن ميونخ

كشف الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، عن المُرشحين الأبرز لخلافة توماس توخيل في تدريب بايرن ميونخ.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني قد أعلن، منذ قليل، إقالة توماس توخيل من منصبه كمدير فني للفريقن بالتراضي بين الطرفين. لمطالعة التفاصيل من هنا.

أبرز المرشحين لخلافة توماس توخيل في بايرن ميونخ

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، ارتبط اسمه بإمكانية العودة إلى بايرن ميونخ أو الانتقال لتدريب برشلونة، خلفًا لـ تشافي هيرنانديز.

وأكد رومانو، أنه لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي بين هانز فليك وبايرن ميونخ، مُشيرًا إلى أن المدرب يميل إلى تدريب برشلونة وخوض تجربة جديدة خارجية.

كذلك تردد اسم تشابي ألونسو، مدرب بايرن ليفركوزن الألماني، بخلافة توخيل في بايرن ميونخ، أو يورجن كلوب في ليفربول.

وقال رومانو: "أنه لا يزال ناديي ليفربول وبايرن يونخ حريصين على التعاقد مع تشابي ألونسو في نهاية الموسم"، مُشيرًا إلى استمرار المناقشات داخلة أروقة الناديين.

وأضاف رومانو، أنه لايوجد شرط جزائي رسمي في عقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن باير ليفركوزن، ولك سيُسمح له بالمغادرة في حال قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة.

يأتي ذلك رغم أن سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، أكد في تصريحات سابقة، أن تشابي ألونسو مستمرًا في منصبه، مُشيرًا إلى عقده الذي ينتهي في عام 2026. لمطالعة تصريحاته من هنا.

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لخوض مواجهة نارية أمام لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني، يوم السبت المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، خلف باير ليفركوزن صاحب الصدارة بفارق 8 نقاط.

وعلى الصعيد الأوروبي، تلقى فريق بايرن ميونخ هزيمة مفاجئة أمام لاتسيو بهدف نظيف، سجله تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "الأوليمبيكو"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024