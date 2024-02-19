تاريخ مواجهات إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد قبل قمة دوري أبطال أوروبا

تنطلق غدًا، الثلاثاء، القمة النارية بين ناديي إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب "سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)" في إيطاليا، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد هي الأولى التي تجمع بين ناديي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- وبشكل عام، التقى الفريقان في مباراة واحدة فقط من قبل، في نهائي السوبر الأوروبي لموسم 2010-2011، وانتهت بفوز أتلتيكو مدريد بثنائية نطيفة.

ماذا يفعل إنتر ميلان أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال؟

- واجه إنتر ميلان 5 أندية إسبانية في دوري الأبطال، وهي: برشلونة، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال وريال سوسيداد.

- خاض إنتر ميلان 28 مباراة أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال، حقق خلالها 6 انتصارات، و9 تعادلات، بينما تلقى 13 هزيمة.

ماذا يفعل أتلتيكو مدريد أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال؟

- واجه أتلتيكو مدريد 4 أندية إيطالية في دوري الأبطال، وهي: يوفنتوس، ميلان، روما ولاتسيو.

- خاض أتلتيكو مدريد 14 مباراة أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، حقق خلالها 7 انتصارات، و4 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم.