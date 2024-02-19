الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تاريخ مواجهات إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد قبل قمة دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان وأتلتيكو
إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

تنطلق غدًا، الثلاثاء، القمة النارية بين ناديي إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب "سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)" في إيطاليا، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد هي الأولى التي تجمع بين ناديي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- وبشكل عام، التقى الفريقان في مباراة واحدة فقط من قبل، في نهائي السوبر الأوروبي لموسم 2010-2011، وانتهت بفوز أتلتيكو مدريد بثنائية نطيفة.

txt

كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

txt

منتخب البرازيل يعلن غياب نيمار عن بطولة كوبا أمريكا

ماذا يفعل إنتر ميلان أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال؟

- واجه إنتر ميلان 5 أندية إسبانية في دوري الأبطال، وهي: برشلونة، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال وريال سوسيداد.

- خاض إنتر ميلان 28 مباراة أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال، حقق خلالها 6 انتصارات، و9 تعادلات، بينما تلقى 13 هزيمة.

ماذا يفعل أتلتيكو مدريد أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال؟

- واجه أتلتيكو مدريد 4 أندية إيطالية في دوري الأبطال، وهي: يوفنتوس، ميلان، روما ولاتسيو. 

- خاض أتلتيكو مدريد 14 مباراة أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، حقق خلالها 7 انتصارات، و4 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم.

انتر ميلان اتلتيكو مدريد دوري ابطال اوروبا التشامبيونزليج دورى الأبطال تاريخ مواجهات

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

قرار من المحكمة بشأن إخلاء سبيل سما المصرى

الحلقات الأخيرة.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار